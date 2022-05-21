Минэк: российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в то время, когда на саммите начала свой доклад представитель США Кэтрин Тай. Об этом следует из публикации в официальном Telegram-канале Минэкономразвития России 21 мая.

Ведомство опубликовало фотографию, на которой видно, как на плазменном экране транслируется выступление Тай, а кресло главы Минэкономразвития Максима Решетникова с табличкой с его именем на столе в это время пустует.

«Тем временем выступает глава торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», — указано в подписи к снимку.

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Как пояснили журналистам позже, российский министр покинул зал из-за важного звонка.

«Министр ненадолго вышел из зала из-за важного телефонного звонка. Так случилось, что это произошло во время доклада одного из представителей АТЭС», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран — членов форума АТЭС покинули зал заседаний во время выступления главы российского ведомства. По сведениям МИД Таиланда, из зала ушли представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке в субботу. На повестке встречи в этот день — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии COVID-19.

16 мая издание Nikkei сообщило, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Комментируя это, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что «междусобойное» решение США и еще нескольких стран создать закрытую систему обмена информацией в обход России и Китая — это не позиция всех членов форума АТЭС.