Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва ввела санкции против жены премьер-министра Канады
Мир
В Херсонской области начало вещать радио «Крым»
Мир
Глава МИД Австрии выступил против прекращения диалога с Москвой
Мир
В США назвали Турцию секретным оружием России в НАТО
Мир
Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине
Мир
Эрдоган обсудил с Ниинистё вопрос вступления Финляндии в НАТО
Мир
ПВО России сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области
Мир
В ЛНР установили официальный курс рубля к гривне
Мир
Украинцы попросили отменить запрет на выезд за рубеж военнообязанных мужчин
Мир
Мурашко заявил об отсутствии случаев оспы обезьян в России
Мир
Москва закрыла въезд в Россию 963 гражданам США
Сюжет:

В Херсонской области начало вещать радио «Крым»

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радио «Крым» начало вещание в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщается в субботу, 21 мая, в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

«Со вчерашнего дня в Херсоне и области на частоте 107.8 FM теперь вещает радио «Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе возобновила работу сеть супермаркетов с ассортиментом товаров из России. Как указало «РИА Новости», в магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России. Также доступны детское питание и предметы личной гигиены.

Реклама

Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах, но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.

В этот же день координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что в Херсонскую область провели интернет с территории Крыма. Для этого был протянут оптоволоконный интернет-кабель. При этом мобильная связь в регионе работает с перебоями, сказал Кастюкевич.

22 апреля в Херсоне также заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область станет субъектом РФ. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о готовности помочь с энергоснабжением Херсонской и Запорожской областей.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион возвращается к мирной жизни, несмотря на то что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами. В области формируют и структурируют новые органы управления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022