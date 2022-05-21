В Херсонской области начало вещать радио «Крым»

Радио «Крым» начало вещание в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщается в субботу, 21 мая, в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

«Со вчерашнего дня в Херсоне и области на частоте 107.8 FM теперь вещает радио «Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе возобновила работу сеть супермаркетов с ассортиментом товаров из России. Как указало «РИА Новости», в магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России. Также доступны детское питание и предметы личной гигиены.

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Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах, но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.

В этот же день координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил, что в Херсонскую область провели интернет с территории Крыма. Для этого был протянут оптоволоконный интернет-кабель. При этом мобильная связь в регионе работает с перебоями, сказал Кастюкевич.

22 апреля в Херсоне также заработали все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область станет субъектом РФ. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о готовности помочь с энергоснабжением Херсонской и Запорожской областей.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион возвращается к мирной жизни, несмотря на то что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами. В области формируют и структурируют новые органы управления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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