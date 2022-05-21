В Германии рассказали про ложь Запада о сдаче в плен боевиков «Азова»

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в субботу, 21 мая, рассказал «Известиям», как СМИ на Западе врут о сдаче в плен боевиков нацгруппировки «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела).

Гердт отметил, что западная доктрина на сегодняшний день зациклена на игнорировании нацистской идеологию «азовцев», из выдают за защитников Родины.

Гердт подчеркнул, что немногочисленные разговоры со стороны западных СМИ про сдачу в плен «азовцев» несут в себе подтекст, якобы у властей Украины получилось договориться о выходе военнослужащих по принципу гуманитарных коридоров для мирного населения.

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«Доктрина, которую здесь подают: полк «Азов» — для Запада это герои, защищающие свою Родину. Для России — это нацисты, которые восемь лет угнетали своих соплеменников в отдельных частях. <…> Пленом это не называется здесь. Здесь это вывод якобы как мирных жителей. Как будто теперь правительство добилось такого для военных с «Азовстали». Вот это информационная война, которая играет также немаловажную роль в такой концентрации медиальной подачи, которую мы сейчас имеем», — заявил немецкий эксперт.

По мнению Гердта, трактовка одна: националисты сложили оружие и сдались в плен, но западные государства всё, что хоть как-то можно приукрасить для Украины — подают именно в ее пользу.

«Доктрина — бой до последнего украинца в принципе провозглашается вслух. Это очень страшный, коварный и мерзкий план заокеанских наших «друзей и партнеров», которые чужими руками осуществляют то, что они задумывали и планировали уже десятилетиями», — заявил политик.

Гердт сказал, что украинцы — мирное население — превратились в разменную монету для мировых элит, которых используют исключительно в целью ослабления сил Российской Федерации.

Экс-депутат бундестага уверен в правильности отказа от штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Напомним, такое решение принял президент РФ Владимир Путин и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманных соображений. Гердт отметил, что это спасло жизни не только военнослужащим РФ, но и заблокированным на заводе мирным жителям, украинским военным и даже националистам из «Азова».

«Стратегически это было правильное решение, оно бы привело к огромным потерям с обоих сторон. <…> Если бы это взять как образец для всего этого конфликта. Если бы это был образец для всего этого конфликта, было бы очень здорово», — уверен он.

Эксперт ФРГ не забыл упомянуть и президента Украины Владимира Зеленского. Он вспомнил, что украинский лидер немало размышлял о заводе «Азовсталь» и боевиках «Азова», однако именно в тот момент, когда оружие было сложено националистами, от Зеленского не последовало никакой реакции.

«Эта тема не приносит ему дивиденды, поэтому он же такая же медиальная личность, поэтому он заостряет внимание только тому, что приносит пользу ему или тем кураторам, которым он служит», — пояснил Гердт.

По его мнению, не все сдавшиеся в плен — ярые нацисты. Эксперт убежден, что некоторые временно поддались влиянию, еще не поздно осознать весь ужас нацистской идеологии, но у некоторых пути назад уже нет.

«Тот, кто себе накалывает такую символику, она у него в сердце. Просто так никто не станет колоть какую-то символику, идеологию которой он не скушал. С этими людьми, конечно, серьезная должна произойти работа, чтобы они опять вернулись, если они вообще способны вернуться к нормальной жизни. Чувство превосходства нацистское оно заразно. Оно отравляет душу, отравляет мышление», — заключил экс-депутат бундестага.

Европа, подчеркнул Гердт, — одна из тех, кто спровоцировал кризис на Украине, однако при этом свои возникшие проблемы в экономике они стараются перекинуть на российского лидера.

20 мая стало известно о полном освобождении «Азовстали» и всего Мариуполя. Ранее в тот день появилась информация о сдаче в плен руководителя «Азова» Дениса Прокопенко по прозвищу «Редис».

20 мая корреспондент «Известий» сообщил, что территорию завода покинул командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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