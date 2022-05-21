В Барвихе автомобиль сбил двух детей и взрослого

В подмосковной Барвихе легковой автомобиль сбил двух детей и взрослого. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах ТАСС.

Пострадавшим детям пять и девять лет, они госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Днем ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области два человека пострадали при столкновении автомобиля «Лада» с «Газелью» дорожных служб. Авария произошла на 8-м км автодороги Копорье–Ручьи. На место выезжали спасатели. Они обеспечили безопасность на месте ДТП и передали пострадавших сотрудникам скорой медицинской помощи.