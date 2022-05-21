Минэк: российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США

Делегация из РФ покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время доклада представителей США. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ 21 мая.

Так, ведомство опубликовало в Telegram снимок пустующего кресла главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

Из сообщения российского ведомства также стало известно, что Решетников на полях форума АТЭС встретился с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом. Они обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и обозначили перспективные направления взаимодействия.

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Ранее в этот же день официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран — членов форума АТЭС покинули зал заседаний во время выступления Решетникова. По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке в субботу. На повестке встречи в этот день — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии COVID-19.

16 мая издание Nikkei сообщило, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Указывалось, что государства, которые согласились поддержать инициативу, будут обмениваться информацией для развития взаимовыгодных контактов, включая расширение сетей электронной торговли и внедрение совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. При этом они смогут действовать независимо от других международных объединений.

Комментируя это, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что «междусобойное» решение США и еще нескольких стран создать закрытую систему обмена информацией в обход России и Китая — это не позиция всех членов форума АТЭС.