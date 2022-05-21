Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва ввела санкции против жены премьер-министра Канады
Мир
Никто не пострадал при обстреле приграничных сел РФ со стороны Украины
Мир
Глава МИД Австрии выступил против прекращения диалога с Москвой
Мир
В США назвали Турцию секретным оружием России в НАТО
Мир
Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине
Мир
В Румынии рассказали о планах отказаться от участия в «Евровидении»
Мир
ПВО России сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области
Мир
Памятник советским воинам снесли на юге Литвы
Мир
Армия РФ под Житомиром уничтожила «Калибрами» партию вооружений из США и Европы
Мир
В Турции назвали блокировку судов в Одессе прикрытием властей Украины
Мир
Москва закрыла въезд в Россию 963 гражданам США
Сюжет:

Политолог оценила решение Литвы отказаться от энергоресурсов из России

Политолог Елисеева: Литва будет пытаться заменить российские энергоресурсы на польские и латвийские
0
Фото: Global Look Press/Lithuania
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва будет пытаться обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций или за счет импорта из других европейских стран. Об этом в субботу, 21 мая, заявила «Известиям» политолог Наталия Елисеева, комментируя решение Литвы отказаться от энергоресурсов из России.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Европа будет пытаться переориентировать рынок — пытаться обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций или за счет импорта из других европейских стран, например, Польши или Латвии. Но вопрос в том, на сколько этого хватит и через сколько они поймут, что без России тяжко», — заявила она.

Политолог отметила, что Россия со своей стороны просчитала все сценарии, страна придерживается своей стратегии. Со стороны РФ все условия были озвучены, а принять эти условия или нет решает Евросоюз. По словам Елисеевой, в скором времени отказ стран ЕС от энергоресурсов России сойдет на нет, так как рынок просто не успеет переориентироваться.

Реклама

Кроме того, Елисеева рассказала, что заменить российские энергоресурсы на «зеленую энергетику» тоже не удастся.

«Полностью переориентироваться на «зеленую энергетику» просто нереально, тем более с ней есть свои сложности — вопрос в объемах, эксплуатации, обеспечении. Европа к этому не готова по объективным моментам. <...> Если мы посмотрим на стратегию по отходу Европы от российских энергоресурсов, то это все игра в долгую. Они ставят сроки 5-10 лет. За несколько месяцев такие вопросы не решаются», — подчеркнула эксперт.

По словам политолога, через некоторое время страны ЕС будут искать обходные пути, чтобы вернуться к российским энергоресурсам. Она пояснила, что уже с марта в ЕС наблюдается рост цен на ЖКХ. Это коснулось всех стран Евросоюза в большей или меньшей степени.

«Это вызывает недовольство населения, так как байки из серии «Россия во всем виновата» неубедительны. Россия готова к сотрудничеству — меняются условия, а то что ЕС не готов на них идти — это проблемы ЕС. Граждане это понимают», — заключила она.

Днем ранее стало известно, что Литва откажется от российских энергоресурсов с 22 мая. Так, биржевой оператор Nord Pool заявил о приостановке торгов российской электроэнергией от единственного импортера в странах Балтии — группы компаний «Интер РАО». Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

19 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что в следующем году ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться. В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют.

18 мая президент России Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

6 апреля эксперты предрекли коллапс производству ЕС в случае приостановки поставок российского газа: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.

23 марта Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022