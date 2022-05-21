Политолог оценила решение Литвы отказаться от энергоресурсов из России

Литва будет пытаться обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций или за счет импорта из других европейских стран. Об этом в субботу, 21 мая, заявила «Известиям» политолог Наталия Елисеева, комментируя решение Литвы отказаться от энергоресурсов из России.

«Европа будет пытаться переориентировать рынок — пытаться обеспечивать потребности населения за счет местных электростанций или за счет импорта из других европейских стран, например, Польши или Латвии. Но вопрос в том, на сколько этого хватит и через сколько они поймут, что без России тяжко», — заявила она.

Политолог отметила, что Россия со своей стороны просчитала все сценарии, страна придерживается своей стратегии. Со стороны РФ все условия были озвучены, а принять эти условия или нет решает Евросоюз. По словам Елисеевой, в скором времени отказ стран ЕС от энергоресурсов России сойдет на нет, так как рынок просто не успеет переориентироваться.

Реклама

Кроме того, Елисеева рассказала, что заменить российские энергоресурсы на «зеленую энергетику» тоже не удастся.

«Полностью переориентироваться на «зеленую энергетику» просто нереально, тем более с ней есть свои сложности — вопрос в объемах, эксплуатации, обеспечении. Европа к этому не готова по объективным моментам. <...> Если мы посмотрим на стратегию по отходу Европы от российских энергоресурсов, то это все игра в долгую. Они ставят сроки 5-10 лет. За несколько месяцев такие вопросы не решаются», — подчеркнула эксперт.

По словам политолога, через некоторое время страны ЕС будут искать обходные пути, чтобы вернуться к российским энергоресурсам. Она пояснила, что уже с марта в ЕС наблюдается рост цен на ЖКХ. Это коснулось всех стран Евросоюза в большей или меньшей степени.

«Это вызывает недовольство населения, так как байки из серии «Россия во всем виновата» неубедительны. Россия готова к сотрудничеству — меняются условия, а то что ЕС не готов на них идти — это проблемы ЕС. Граждане это понимают», — заключила она.

Днем ранее стало известно, что Литва откажется от российских энергоресурсов с 22 мая. Так, биржевой оператор Nord Pool заявил о приостановке торгов российской электроэнергией от единственного импортера в странах Балтии — группы компаний «Интер РАО». Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что надеется на приход страны к энергетической независимости за счет местного производства зеленой энергии.

19 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что в следующем году ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться. В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют.

18 мая президент России Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

6 апреля эксперты предрекли коллапс производству ЕС в случае приостановки поставок российского газа: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.

23 марта Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.