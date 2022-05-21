Минобороны опубликовало видео выхода Волыны с «Азовстали»

Минобороны Российской Федерации в субботу, 21 мая, опубликовало кадры выхода с территории металлургического комбината «Азовсталь» командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Волынского (также известен как Волына).

На видеозаписи видно, как националисты сдают российским военным личные вещи на досмотр. Кроме того, российские военные осматривают одежду боевиков и татуировки — изображение Адольфа Гитлера, националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак».

Мариупольскую «Азовсталь» покинули последние боевики украинской националистической группировки «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

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По информации оборонного ведомства России, всего в плен армии РФ сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов.

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