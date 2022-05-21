Москва закрыла въезд в Россию 963 гражданам США

Москва в качестве ответной меры запретила въезд в страну на постоянной основе для 963 американцев. Об этом 21 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ (МИД РФ).

В стоп-лист России попали президент США Джо Байден, а также его сын Хантер Байден. Также туда вошли госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший советник президента по национальной безопасности и бывший постпред при ООН Джон Болтон, бывший спецпредставитель по Украине и постпред США в НАТО Курт Волкер, директор Института международных исследований имени Ф.Спогли Стэнфордского университета Майкл Макфол и другие.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор.

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«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД РФ также добавил, что Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, и отделяет американский народ, который неизменно пользуется уважением в России, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский «черный список», объяснили в ведомстве.

Ранее 21 мая аналитик Джош Оуэнс в своей статье для американского портала OilPrice пришел к выводу, что российская экономика оказалась устойчива к западным санкциям. По его словам, страну не удалось «поставить на колени» благодаря ее уникальному положению в мире.

20 мая премьер-министр России Михаил Мишустин указал, что санкции в отношении России являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной политике и экономике. Политик добавил, что санкции в отношении России нелегитимны и в конечном итоге бумерангом бьют по самому Западу.

3 марта Байден объявил о том, что США закрыли въезд на свою территорию для более чем 50 крупных предпринимателей из России, а также их родственников и ближайшего окружения. Также глава США подчеркнул, что его страна продолжит «вводить жесткие экономические санкции против президента России Владимира Путина.

14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

До этого, 12 мая, Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.