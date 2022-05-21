Глава МИД Австрии выступил против прекращения диалога с Москвой

Неправильно исключать Москву из всех площадок международного диалога. Об этом в субботу, 21 мая, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью в газете Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что Австрия держит нейтралитет и выступает за диалог с Россией.

«Нейтралитет — это часть нашего национального самоопределения, Вена всегда будет столицей диалога. В мире, где конфликты — экономические, военные, интеллектуальные, — стали более открытыми, нейтральность может иметь дополнительную ценность», — пояснил министр.

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Шалленберг считает, что Россия была справедливо исключена из Совета Европы, «но было бы неправильным исключить Москву из всех форматов международного диалога». Кроме того, по его словам, обсуждение санкций должно происходить за закрытыми дверями, а не публично.

«Сейчас обсуждение санкций идет публично. Отказаться от российского газа можно, но это долго и дорого», — заключил политик.

12 апреля руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил «Известиям», что руководство Австрии неоднократно подчеркивало, что страна находится вне блоков и выступает против решения проблем военными путями.

11 апреля в закрытом формате состоялась встреча президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера. Визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Целью визита обозначалось обсуждение вопроса по мирному урегулированию ситуации на Украине. Беседа прошла один на один и продлилась 75 минут.

Нехаммер стал первым лидером в Евросоюзе, который прибыл с визитом в РФ с момента начала специальной военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

15 марта президенты Австрии Александр Ван дер Беллен и Словении Борут Пахор заявили, что мир на Украине может быть достигнут только путем политического диалога.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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