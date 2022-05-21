Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

Россия перестала поставлять Финляндии газ с утра в субботу, 21 мая. Эту информацию подтвердила в специальном сообщении финская государственная газовая компания Gasum.

Компания заявила, что с субботы, 21 мая, и до конца лета в этом году будет поставлять своим клиентам природный газ из иных источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии, а поставки газа РФ в Финляндию будут завершены.

Отмечается, что Gasum не приняла требование России с указом президента РФ № 172 от 31 марта и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом». Gasum заявила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт». Компания сделала заявление, что ООО «Газпром экспорт» будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».

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«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — заявляет «Газпром».

18 мая Gasum отметила, что не согласна с условием РФ и не будет оплачивать энергоресурс в рублях. На фоне этого компания уведомила об ожидании прекращения поставок газа.

Финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен в интервью изданию Helsingin Sanomat отметила, что решение об отказе от перехода на оплату в рублях принялось в Финляндии еще в начале апреле. Со слов Туппурайнен, новая система расчетов могла бы нарушить санкции. Кроме того, чиновница увидела в этом попытку внести раскол в ряды ЕС.

23 марта российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта он подписал соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета для оплаты газа. Но некоторые западные государства сообщили о своем отказе.

27 апреля «Газпром» сказал, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) из-за отсутствия оплаты за газ в рублях. В компании дополнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого появилась информация о том, что Польша начала закупать газ России реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.