Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва ввела санкции против жены премьер-министра Канады
Происшествия
Глава Курской области сообщил об обстреле приграничных сел
Мир
Глава МИД Австрии выступил против прекращения диалога с Москвой
Мир
В США назвали Турцию секретным оружием России в НАТО
Мир
Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине
Мир
В Румынии рассказали о планах отказаться от участия в «Евровидении»
Мир
ПВО России сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области
Мир
Памятник советским воинам снесли на юге Литвы
Мир
Армия РФ под Житомиром уничтожила «Калибрами» партию вооружений из США и Европы
Мир
В Турции назвали блокировку судов в Одессе прикрытием властей Украины
Мир
Москва закрыла въезд в Россию 963 гражданам США
Сюжет:

Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия перестала поставлять Финляндии газ с утра в субботу, 21 мая. Эту информацию подтвердила в специальном сообщении финская государственная газовая компания Gasum.

Компания заявила, что с субботы, 21 мая, и до конца лета в этом году будет поставлять своим клиентам природный газ из иных источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии, а поставки газа РФ в Финляндию будут завершены.

Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2
Сокращение маршрутов поставок и отсутствие альтернативных объемов практически не оставляют ЕС выбора, считают эксперты

Отмечается, что Gasum не приняла требование России с указом президента РФ № 172 от 31 марта и в соответствии со схемой, предложенной «Газпром экспортом». Gasum заявила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт». Компания сделала заявление, что ООО «Газпром экспорт» будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами».

Реклама

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — заявляет «Газпром».

18 мая Gasum отметила, что не согласна с условием РФ и не будет оплачивать энергоресурс в рублях. На фоне этого компания уведомила об ожидании прекращения поставок газа.

Финский министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен в интервью изданию Helsingin Sanomat отметила, что решение об отказе от перехода на оплату в рублях принялось в Финляндии еще в начале апреле. Со слов Туппурайнен, новая система расчетов могла бы нарушить санкции. Кроме того, чиновница увидела в этом попытку внести раскол в ряды ЕС.

23 марта российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта он подписал соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета для оплаты газа. Но некоторые западные государства сообщили о своем отказе.

27 апреля «Газпром» сказал, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) из-за отсутствия оплаты за газ в рублях. В компании дополнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого появилась информация о том, что Польша начала закупать газ России реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022