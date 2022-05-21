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Москва ввела санкции против жены премьер-министра Канады

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Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
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Россия вводит санкции против супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом 21 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ (МИД РФ).

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Санкции в отношении первой леди Канады Софи Трюдо последовали в качестве ответной меры на санкции в отношении России.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом черного списка, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Всего в новый санкционнный список включены 26 человек. Из родственников канадских политиков в него также вошли Грэм Боули — супруг вице-премьера Христи Фриланд, и Феликс Марцел — партнер министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского «стоп-листа» будет объявлено публично», — заявили в МИД РФ.

20 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 14 граждан. Как отметили власти страны, новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и приближенных к президенту России Владимиру Путину.

8 мая Канада расширила ограничительные меры в отношении России, введя санкции против 45 граждан. Перечень лиц, в отношении которых были введены ограничения, составлялся на основе фактора сопричастности граждан к проведению спецоперации РФ по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

28 апреля МИД России закрыл въезд в страну некоторым гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов, затем включила в санкционный список 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей.

28 февраля в МИД РФ заявили протест послу Канады в Москве Элисон Леклер. Причиной послужили акции протеста у посольств России. Митинги прошли в Оттаве, Торонто и Монреале. Как заявили в ведомстве, Канада должна обеспечить безопасность дипломатов России и их семей. В противном случае МИД РФ оставил за собой право на ответные действия.

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