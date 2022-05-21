В Турции назвали блок судов в порту Одессы прикрытием властей Украины

Турецкая газета Aydınlık считает блокировку 21 турецкого судна в порту Одессы прикрытием со стороны Украины. СМИ считает, что с помощью экипажей судов Киев хочет защититься от вероятного захвата Одессы войсками РФ в рамках спецоперации.

«Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет», — пишет газета Aydınlık в пятницу, 20 мая.

Украинская сторона использует заблокированные судна в качестве живого щита, подчеркивает издание.

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«Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на «опасность», ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий) корабль. Одна из причин, по которой турецкие корабли задерживаются, заключается в следующем: если русские начнут операцию в Одессе и нанесут удар по турецким кораблям, считается, что в турецко-российских отношениях возникнет напряженность», — пишет Aydınlık.

Киев не выпускает из своих портов десятки судов, об этом 31 марта уведомили в Минобороны РФ. 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о блокировке судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Также он указал, что Россия неоднократно предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, хотя порты заблокированы Украиной. В ответ на это на следующий день в МИДе РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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