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На «Рыбной неделе в Москве» предложат продукты лучших производителей

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдет с 27 мая по 5 июня. Жители и гости столицы смогут сходить на Рыбный рынок и выбрать что-то оригинальное к столу, посетить гастрономические шоу, кулинарные и творческие мастер-классы.

«Будут открыты 23 фестивальные площадки по всему городу. Здесь гости найдут широкий выбор рыбных деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую рыбу, всевозможные консервы — продукцию лучших поставщиков из разных российских регионов, среди которых Астрахань, Якутск, Мурманск и Дальний Восток», — рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Рыбный рынок расположится на переходе от площади Революции к Манежной площади. Здесь можно будет купить продукцию напрямую от поставщиков, рыбозаводчиков и рыбодобывающих предприятий.

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Более 500 столичных ресторанов в дни фестиваля предложат посетителям специальное меню. Например, они смогут попробовать черную треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях.

На фестивальных площадках гостей накормят жареной корюшкой, барабулькой и шашлыком из северной креветки. На сценах выступят музыкальные коллективы и пройдут танцевальные мастер-классы. Там же ведущие столичные рестораторы устроят кулинарные шоу, на которых они покажут, как готовить оригинальные блюда из рыбы и морепродуктов, и поделятся профессиональными тайнами.

Для детей тоже подготовили развлечения: их научат делать из марципана морских обитателей и раскрашивать пряничную рыбку.

Для любителей спорта в Строгинской пойме продет sup-регата, в которой смогут принять участие все желающие после предварительной регистрации.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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