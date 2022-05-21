Делегация РФ покинула встречу министров торговли АЭТС во время доклада США

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время доклада делегации США. Об этом сообщили в российском Минэкономразвития 21 мая.

Министерство разместило фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США в своем Telegram-канале.

Ранее в тот же день официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран — членов форума АТЭС покинули зал заседаний на международной встрече министров торговли во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Реклама

Из сообщения российского ведомства 21 мая также стало известно, что Решетников «на полях» форума АТЭС встретился с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда — Чурином Лаксанависитом. В ходе двусторонней встречи стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и обозначили перспективные направления взаимодействия.

Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке в субботу. На повестке встречи в этот день — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии COVID-19.

16 мая издание Nikkei сообщило о том, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Комментируя это, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.