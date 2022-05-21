«Известия» показали кадры разминирования территории комбината «Азовсталь»

«Известия» 21 мая показали кадры разминирования территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На месте работают саперы Минобороны РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики. В первую очередь обезвреживают минные заграждения, установленные в целях блокирования подразделений украинской националистической группировки «Азов».

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевиков.

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Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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