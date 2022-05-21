ПВО России сбили самолет Су-25 Украины в Херсонской области

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоалександровка Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в субботу, 21 мая.

Еще один украинский самолет Су-25 также сбит истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Также в воздухе сбиты 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — отметили в ведомстве.

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Ранее в тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщил на брифинге, что высокоточные ракеты морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, которая была доставлена из США и стран Европы для группировки украинских войск в Донбассе.

21 мая в Минобороны показали работу российских саперных подразделений, которые проводят разминирование освобожденных территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). В процессе в том числе применяются робототехнические комплексы «Уран-6».

Накануне, 20 мая, в ведомстве также сообщили, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 мая сообщалось, что российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29. Они были сбиты в небе над ДНР и в Харьковской области. Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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