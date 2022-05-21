В США назвали Турцию секретным оружием России в НАТО

Турция стала секретным оружием России внутри НАТО в связи с ее позицией по Украине и вопросу расширения альянса. Об этом сообщил американский канал Fox News 20 мая.

Журналисты отметили, что решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в альянс — не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший помощник генерального секретаря НАТО Маршалл Биллингсли заявил, что Турция является «независимым игроком и занимает позицию, которая выгодна русским».

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Ранее в этот день американский историк, президент аналитического центра Ближневосточного форма Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО по причине политики страны по ряду вопросов, в том числе вступлению Финляндии и Швеции в блок.

18 мая Анкара заблокировала начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.