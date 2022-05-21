Реклама
Прямой эфир

В США назвали Турцию секретным оружием России в НАТО

Fox News назвал Турцию секретным оружием России в НАТО
0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция стала секретным оружием России внутри НАТО в связи с ее позицией по Украине и вопросу расширения альянса. Об этом сообщил американский канал Fox News 20 мая.

Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией
Смогут ли Финляндия и Швеция преодолеть вето Турции и вступить в НАТО

Журналисты отметили, что решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в альянс — не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и бывший помощник генерального секретаря НАТО Маршалл Биллингсли заявил, что Турция является «независимым игроком и занимает позицию, которая выгодна русским».

Реклама

Ранее в этот день американский историк, президент аналитического центра Ближневосточного форма Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО по причине политики страны по ряду вопросов, в том числе вступлению Финляндии и Швеции в блок.

18 мая Анкара заблокировала начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022