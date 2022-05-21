Боксер Тищенко рассказал о подготовке к бою против Сермено

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко 21 мая рассказал о подготовке к бою против экс-чемпиона мира по версии WBA Нехомара Сермено, который состоится 27 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Ну, естественно, [я] не в идеальной форме, и сложно сравнить там с образцом 2010 года, когда закончил карьеру, но последние два месяца ушло на подготовку к этому мероприятию, я интенсивно готовился», — заявил Тищенко.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что РЕН ТВ дает возможность спортсменам, завершившим карьеру, «встряхнуть стариной».

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Ранее в этот день Тищенко дал обещание устроить «теплый сибирский прием» Сермено. Он также рассказал, что не настраивается на короткий бой и готов провести все отведенные для поединка раунды. При этом спортсмен уверен, что выиграет в схватке досрочно.

27 мая в Омске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием турнира станет поединок между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем. Помимо этой пары, в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников. Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).