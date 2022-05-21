Корреспондент «Известий» показала следы от обстрелов одной из школ в Курской области

Корреспондент «Известий» показала следы от обстрелов одной из школ в Курской области

2022-05-21 10:28:59

2022-05-21 10:28:59

2022-05-21 10:28:59

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