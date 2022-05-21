Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Град»

Минобороны России 21 мая показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«При выполнении огневых задач расчеты РСЗО «Град» Западного военного округа уничтожили позиции противника, при этом быстро меняя огневые позиции. Перезаряжаете машин РСЗО артиллеристы производят на запасной позиции и после этого выдвигаются для нанесения удара», — сказано в сообщении.

Разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, добавили в ведомстве.

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20 мая Минобороны РФ продемонстрировало боевую работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Было выпущено шесть неуправляемых ракет по указанным разведкой координатам противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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