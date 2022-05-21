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Минобороны РФ показало работу роботов-саперов в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские саперные подразделения проводят разминирование освобожденных территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). В процессе в том числе применяются робототехнические комплексы «Уран-6». Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В составе каждого комплекса четырехосный автомобиль «КамАЗ», оборудованный специальной платформой, что значительно сокращает время транспортировки и подготовки комплекса к работе», — сказано в сообщении.

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Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения ЛНР, а также землям сельхозназначения.

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В ходе работы саперы обнаруживают и обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы, установленные украинскими военными на неизвлекаемость. Инженеры отмечают, что заминированные участки защищены ловушками и растяжками.

«Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов», — уточнили в ведомстве.

16 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские саперы разминировали территорию укрепрайона служащих Вооруженных сил Украины рядом с ТЭС в городе Счастье ЛНР. Усилиями команды саперов были обезврежены десятки растяжек и ловушек. Взрывные устройства, заложенные на недосягаемости, были уничтожены на месте.

10 мая саперы Вооруженных сил РФ провели инженерную разведку и очистку местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. 7 мая Министерство обороны России продемонстрировало кадры разминирования саперами побережья Херсонской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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