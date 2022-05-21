В казахстанском городе Актобе подростка убило молнией

В казахстанском городе Актобе подросток скончался из-за удара молнии, а взрослый мужчина пострадал. Об этом сообщает в субботу, 21 мая, Казахское телеграфное агентство.

«20 мая в 19:15 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в районе дома по адресу: Актобе, село Белогорка, улица Мереке в двух человек попала молния. По прибытии на место происшествия было установлено, что ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте», — уточнили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

27-летнего пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

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«В настоящее время состояние стабильное», — подчеркнули в департаменте по ЧС.

В августе прошлого года 53-летнего жителя приморского поселка Тавричанка убило молнией во время ловли медуз. Он со своим сыном вышли в Угловой залив на резиновых лодках. В пресс-службе СУСК РФ Приморья отмечали, что тогда начался «сильный дождь с грозой и молнией. Обернувшись, сын увидел яркую вспышку возле отца, после которой тот упал в воду. Сын оттащил потерпевшего к берегу уже без признаков жизни, прибывшие медики зафиксировали смерть».

В июле того же года 38-летнюю женщину убило ударом молнии на пляже реки Стерля в Башкирии. Она скончалась сразу же на месте происшествия.