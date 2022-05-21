Реклама
Прямой эфир

В Херсонскую область провели интернет из Крыма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оптоволоконный интернет-кабель протянули в Херсонскую область с территории Крыма. Об этом 21 мая ТАСС сообщил координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Привет, соседи: как живет Херсонская область под защитой России
В южном секторе спецоперации готовятся к сотрудничеству с Крымом

При этом мобильная связь в регионе работает с перебоями, сказал Кастюкевич. По его словам, периодически сигнал сети пропадает, но ненадолго.

«Телевизионное вещание российских каналов осуществляется пока на имеющемся оборудовании. Но так как оно сильно устаревшее, то периодически происходят сбои, которые оперативно устраняются. Российских операторов мобильной связи в Херсонской области пока нет», — добавил депутат.

Реклама

19 мая глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область станет субъектом РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Жители области также получат право на российское гражданство. 9 мая в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях.

22 апреля все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, заработали в Херсоне.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022