В Херсонскую область провели интернет из Крыма

Оптоволоконный интернет-кабель протянули в Херсонскую область с территории Крыма. Об этом 21 мая ТАСС сообщил координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

При этом мобильная связь в регионе работает с перебоями, сказал Кастюкевич. По его словам, периодически сигнал сети пропадает, но ненадолго.

«Телевизионное вещание российских каналов осуществляется пока на имеющемся оборудовании. Но так как оно сильно устаревшее, то периодически происходят сбои, которые оперативно устраняются. Российских операторов мобильной связи в Херсонской области пока нет», — добавил депутат.

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19 мая глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область станет субъектом РФ.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Жители области также получат право на российское гражданство. 9 мая в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях.

22 апреля все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, заработали в Херсоне.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, считают в Кремле.

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