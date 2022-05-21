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В Госдуме предложили лишать свободы на 4 года за незаконное проникновение на гособъекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме предлагают ввести наказание в виде четырех лет лишения свободы за неоднократное незаконное проникновение на важные государственные объекты. Соответствующий документ подготовил депутат Государственной думы РФ, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов.

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Он рассказал ТАСС, что разработка законопроекта подкреплена «усиливающимся на фоне проводимой специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик ростом террористических и экстремистских угроз».

Кузнецов предлагает внести поправки в статью 215.4 УК РФ, которая сейчас предполагает за незаконное проникновение штраф в размере до 500 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до двух лет.

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4 марта Госдумой были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Согласно принятому документу, ответственность предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Распространение ложных данных о ВС РФ — от пяти до десяти лет.

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