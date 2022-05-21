В Госдуме предложили лишать свободы на 4 года за незаконное проникновение на гособъекты

В Госдуме предлагают ввести наказание в виде четырех лет лишения свободы за неоднократное незаконное проникновение на важные государственные объекты. Соответствующий документ подготовил депутат Государственной думы РФ, член комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Он рассказал ТАСС, что разработка законопроекта подкреплена «усиливающимся на фоне проводимой специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик ростом террористических и экстремистских угроз».

Кузнецов предлагает внести поправки в статью 215.4 УК РФ, которая сейчас предполагает за незаконное проникновение штраф в размере до 500 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до двух лет.

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4 марта Госдумой были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Согласно принятому документу, ответственность предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Кроме того, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок. Распространение ложных данных о ВС РФ — от пяти до десяти лет.