Музыкальный конкурс в Италии исключил трех скрипачек из России

Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера, проведение которого планируется в сентябре в итальянском городе Гориция, исключил трех скрипачек из России. Об этом 21 мая «РИА Новости» сообщила одна из музыкантов Лидия Кочарян.

«Они (организаторы конкурса. — Ред.) выслали письмо по почте, это было пустое сообщение со вложением. Когда я подала заявку в апреле, я написала, что я армянская скрипачка из Петербурга, живу в Брюсселе. Обычно приходит какое-то подтверждение, но от них ничего не приходило, я отправила дважды одно и то же, и на третий раз спросила, получили ли они мою заявку. И 16 мая пришло письмо счастья, как говорится», — сказала Кочарян.

Скрипачка назвала свое исключение «большой ошибкой». Она подчеркнула, что «культура должна быть вне политики».

Реклама

Помимо Кочарян, в участии в мероприятии отказано Каролине Авериной и Анастасии Пентиной.

Руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что решение исключить российских музыкантов принято по примеру аналогичных мер на других международных соревнованиях.

Вместе с тем данное решение осудил мэр Гориции Родолфо Дзиберна, назвав его «сколь непонятным, столь и неприемлемым». Он пригласил россиянок выступить в городе летом.

«[Отстранение] противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы», — написал Дзиберна в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

17 мая стало известно, что открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре поддержал депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок.

Российских и белорусских спортсменов и музыкантов отстраняют от международных мероприятий на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля.

Так, 20 апреля сообщалось, что спортсменов из РФ и Белоруссии не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. 21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста Сергея Карякина на шесть месяцев. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. 25 февраля Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидении» в 2022 году.