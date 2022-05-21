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Bloomberg: Борис Джонсон и его окружение препятствуют мирному решению ситуации на Украине

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Достижению мира в Донбассе мешают высокопоставленные члены правительства Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон, министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Такого мнения придерживается обозреватель агентства Bloomberg Панкадж Мишра.

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По его мнению, все трое пытаются за счет ситуации вокруг Украины и Донбасс укрепить свой политический капитал.

Как подчеркнул журналист, российская спецоперация началась для Джонсона в «нужный момент». Именно в конце февраля он столкнулся с худшим кризисом своего премьерства. В то время все чаще обсуждали пандемийные вечеринки главы британского правительства и против него выступали даже его однопартийцы. Именно поэтому Джонсон начал активно поддерживать Украину.

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«Джонсон снова ищет вдохновения у своего кумира Уинстона Черчилля (премьер-министр Соединенного Королевства в 1940—1945 и 1951—1955 годах — Ред.), которого война спасла от карьеры, омраченной последовательной некомпетентностью и оппортунизмом», — отмечает обозреватель в статье, опубликованной 19 мая.

По его словам, по сути нынешний премьер разжигает конфликт, в котором Великобритания не участвует, а в результате страдают простые украинцы.

«Уход Джонсона с поста не уменьшит риск авантюризма. Напротив, Трасс и Уоллес — два его наиболее вероятных преемника — решили, что более воинственная риторика, чем у Джонсона, будет способствовать их карьере», — заключил Мишра.

12 мая Бен Уоллес заявил о том, что страна не ввязывалась и не будет напрямую ввязываться в конфликт с Россией.

3 мая Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

23 апреля стало известно об отправке британских диверсантов на Украину. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, она же 20 апреля сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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