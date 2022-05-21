Сдавшийся в плен командир бригады ВСУ Волынский рассказал об иностранцах на «Азовстали»

О том, что в рядах украинских войск находились иностранные наемники, 21 мая сообщил сдавшийся в плен с территории комбината исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына»).

«В составе подразделений ВСУ есть иностранцы», — сказал Волынский.

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На вопрос о присутствии высокопоставленных иностранных боевиков на территории «Азовстали» он не смог ответить, сказав, что относительно иностранных кураторов у него информации нет.

20 мая российское Министерство обороны сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Ведомство также распространило кадры выхода с металлургического комбината пленных боевиков.

Тогда же корреспондент «Известий» сообщил о выходе «Волыны» из «Азовстали». Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.

В тот же день глава формирования украинских националистов «Азов» (организация запрещена в РФ) Денис Прокопенко («Редис») был вывезен с территории «Азовстали» в специальном бронеавтомобиле российскими военными. Причиной транспортировки боевика в спецтранспорте было вызвано желание местных жителей устроить над ним самосуд за многочисленные зверства.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая напомнил, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.