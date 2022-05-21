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Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Территория завода «Азовсталь» полностью освобождена от боевиков. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Слом сопротивления: гарнизон «Азовстали» сдался в полном составе
Все подземные сооружения завода перешли под контроль российских войск

«Территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (в отношении членов группировки в РФ возбуждены уголовные дела. — Ред.), полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что всего с 16 мая сдались в плен 2439 боевиков, заблокированных на территории «Азовстали». 20 мая сложила оружие последняя группа из 531 человека.

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Конашенков рассказал, что из-за желания расправы и ненависти мариупольцев к так называемому «командиру» «Азова» Денису Прокопенко («Редис»), он был вывезен с территории завода в специальном бронеавтомобиле.

Об освобождении «Азовстали» и Мариуполя министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил российскому президенту Владимиру Путину ранее в этот же день.

Тогда же день корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что заместитель командира украинской группировки «Азов» Святослав Паламар («Калина») покинул территорию комбината. По ее информации, с территории комбината вышел и комбат «Азова» «Редис».

Также в пятницу корреспондент «Известий» сообщил, что, по предварительной информации, с предприятия вышел командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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