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Тищенко пообещал устроить Сермено «теплый сибирский прием»

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Алексей Тищенко
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко 21 мая дал обещание устроить «теплый сибирский прием» экс-чемпиону мира по версии WBA Нехомару Сермено. Кроме того, он назвал слабую сторону соперника.

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«Он постоянно выступает, также у него большой опыт профессиональный. Там много 12-раундовых боев, у меня такого опыта нет, только олимпийские внутри раунда. Какие сильные стороны? Ну достаточно стандартный соперник, наверное, все. Слабые стороны, может быть, одна из таких слабых сторон — он выступал в категории 55 кг, мы сейчас будем боксировать 63,5. Это не говорит о том, что он весил 55, естественно все профессионалы сбрасывают вес, я не знаю какой у него натуральный вес, 60, 65 кг. Ну это по возрасту чуть старше меня на 3-4 года», — отметил Тищенко.

Он также рассказал, что не настраивается на короткий бой и готов провести все отведенные для поединка раунды. При этом он уверен, что выиграет в схватке досрочно.

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«С нетерпением жду тебя в Омске. Устрою тебе теплый сибирский прием», — обратился он к своему оппоненту.

27 мая в Омске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием турнира станет поединок между боксерами Алексеем Папиным и Диланом Прашовичем. Помимо этой пары, в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку не менее интересные боксеры: российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников. Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).

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