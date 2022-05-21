Корреспондент «Известий» побывала в обстрелянной школе под Курском

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова в субботу, 21 мая, показала следы от обстрелов одной из школ в приграничном селе Алексеевка в Курской области.

Практически все последствия уже устранили, но можно заметить раскрошенный кирпич, в котором видно отверстие от пули, а чуть дальше обнаружили осколок.

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Сейчас осталось только вставить новые окна, взамен побитых. Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, заверила, что несмотря на обстрелы поселок живет мирной жизнью.

«Мы считаем, что безопасно, как нас уверяют все наши федеральные службы. Люди все понимают, что происходит, панику не создают, по любому вопросу мы даем разъяснения. <…> Говорим только правду, потому что считаем, что люди должны знать правду», — отметила она.

Ранее, 19 мая, из минометов с были обстреляны населенные пункты Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших не было.

В тот же день в Следственном комитете (СК) России заявили, что в ходе расследования уголовных дел изучит обстоятельства обстрела.

18–19 мая были произведены обстрелы из системы залпового огня объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Алексеевка и Теткино Курской области, а также села Солохи Белгородской области. 19 мая СК РФ возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.