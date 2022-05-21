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Nord Pool прекратит торговлю электроэнергией с российской «Интер РАО»

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Европейская биржа Nord Pool с 22 мая прекратит торговлю российской электроэнергией, поставляемой компанией «Интер РАО» — единственным импортером в странах Балтии. Об этом в пятницу, 20 мая, говорится в сообщении министерства энергетики Литвы.

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Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис надеется на достижение энергетической независимости путем перехода страны на местное производство зеленой энергии.

Однако эксперты настроены на победу зеленой энергетики скептически. Так, 6 апреля они предрекли коллапс производству ЕС в случае приостановки поставок российского газа: падение выплавки стали ожидается на 50%, а выпуска меди и алюминия — на 60–80%. Проседания также можно будет ждать в химиндустрии бумажной и стекольной промышленности и других отраслях.

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В интервью «Известиям» многие эксперты заявили, что ЕС придется пожертвовать зеленой сделкой ради независимости от поставок российских энергоресурсов, иначе с ростом цен на сырье и инфляцией граждане просто будут не способны платить налоги для реализации климатических мер. Более того, в Европе в 2021 году угольная энергетика впервые за 10 лет выросла на 18%.

19 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что в следующем году ситуация на энергетическом рынке в Европе может ухудшиться. В настоящее время Россия перенаправляет нефть на новые рынки, решает вопросы логистики и финансов, а компании уверенно себя чувствуют.

Ряд экспертов и экономистов предсказал европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

18 мая президент России Владимир Путин указал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

19 мая Александр Новак также рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

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