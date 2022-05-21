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В США рекомендовали исключить Турцию из НАТО из-за политики страны

Глава Ближневосточного форума Пайпс призвал исключить Турцию из НАТО из-за ее политики
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Турция и НАТО
Фото: TASS/Zuma
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Турцию следует исключить из Североатлантического альянса по причине политики страны по ряду вопросов, в том числе вступлению Финляндии и Швеции в блок. С таким предложением выступил американский историк, президент аналитического центра Ближневосточного форма Даниэль Пайпс.

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Он охарактеризовал позицию турецкой стороны как попытку выторговать преимущества в соответствии со своими интересами, противоречащими общей риторике НАТО. Эксперт отметил, что страна фактически уже не является частью альянса из-за политики Анкары.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России», — заявил Пайпс 15 мая в эфире телеканала TVP World.

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Ранее газета Turkiye писала, что страна якобы может изменить решение по поводу вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, если государства выполнят требования, перечисленные в «скандинавском досье», подготовленном для финских и шведских дипломатов, визит которых в Турцию ожидается 23 мая. Среди прочих требований озвучивались включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400.

В среду, 20 мая, Анкара заблокировала начало переговоров о присоединении Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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