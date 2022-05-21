Представитель Пентагона Кирби отверг наличие планов США по уничтожению Черноморского флота

У Вашингтона нет планов по уничтожению Черноморского флота России (ЧФ РФ). Об этом в пятницу, 20 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко относительно планов вывода из строя ЧФ РФ силами США.

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — сообщил пресс-секретарь минобороны Соединенных Штатов ходе брифинга.

Публикация об американском плане по уничтожению российского ЧФ появилась на странице Геращенко в Twitter. По его словам, готовится «план по разблокировке портов». В том же сообщении политик рассказал о поставках Украине «мощного противокорабельного оружия» — эта информация ранее также была опровергнута Пентагоном. Там подчеркнули, что поставки подобного рода систем не получали даже одобрения на отправку.

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В марте Джону Кирби пришлось опровергать недостоверные данные о том, что самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler, которые США перебрасывают в Германию, будут применяться против российских войск на Украине и в Донбассе.

5 мая член палаты представителей США Джейсон Кроу сообщил, что Украина запросила у Штатов противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» президент Украины Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Также она отметила, что Россия жестко ответит на провоцирование Киева к атакам по российским объектам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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