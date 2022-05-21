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Reuters: компаниям из Германии и Италии разрешили открывать счета в рублях для покупки газа

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Компании ФРГ и Италии смогут открывать счета в рублях для покупки российского газа. При этом власти стран уверили свои компании, что это не является нарушением санкций против Москвы. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их информации, Берлин проинформировал немецких импортеров, что они без нарушения ограничительных мер могут открывать счета в рублях для оплаты за голубое топливо из России. Собеседники агентства отметили, что Германия действовала в этом вопросе в тесной координации с Евросоюзом. Рим также контактировал с Европейской комиссией и «получил от нее разъяснения, как законно покупать российский газ».

Источник также сообщил, что это произошло еще до того, как 12 мая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о намерении продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Сообщалось, что руководство Eni одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС.

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19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

Как рассказал «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш 17 мая, новые правила оплаты российского природного газа оставляют определенные возможности для маневра, поэтому было добавлено звено в виде Газпромбанка. Он объяснил, что европейские компании переводят деньги на свой счет в Газпромбанке в евро, а банк конвертирует их в рубли. Получается, что оплата не может быть заблокирована западными санкциями, а компании продолжают платить в евро, «не теряя лицо».

В тот же день министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна оплатит поставку энергоносителя в евро на счет в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведет конвертацию средств в рубли. Также стало известно, что французская энергокомпания Engie будет производить оплату за российский газ в евро. Глава концерна Катрин Макгрегор отметила, что компания получила решение, которое позволяет платить по контрактам в валюте, «что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям».

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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