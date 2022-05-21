В Финляндии начали воровать топливо на фоне роста цен

Этой весной в Финляндии участились случаи хищения бензина и дизельного топлива. Причина в высоких ценах. Об этом со ссылкой на полицию Юго-восточной Финляндии сообщает издание YLE.

Чаще всего топливо крадут с крупных строительных площадок, в сельском или лесном хозяйстве, также были случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок.

Во время одного из инцидентов злоумышленники сломали замки топливных баков, просверлили в них отверстия и слили бензин.

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Полиция подозревает, что похищенное топливо впоследствии будет перепродано.

Рост цен на энергоресурсы в Евросоюзе обусловлен рядом факторов, в том числе в связи с санкциями, которые западные страны ввели против России.

16 мая британская Ассоциация автомобилистов сообщила, что стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до рекордного уровня. Так, стоимость топлива составила £180,29 за 1 л (около $2,2), неэтилированный бензин сейчас стоит £166,65 (около $2).

26 апреля журналисты британской газеты The Times предрекли Европе конец «эпохи низких цен». Отмечается, что публичное признание подорожания качества жизни может привести к волнениям в европейском обществе. На Западе уже начинают всё больше возмущаться повышением стоимости жизни, пока власти пытаются ослабить ущерб.

Федеральное статистическое бюро ФРГ 20 апреля сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.