Трамп выплатил $100 тыс. за непредоставленные суду документы

Американский бизнесмен и 45-й президент Дональд Трамп выплатил $110 тыс. штрафа за то, что не предоставлял суду требуемые документы. Бумаги от экс-президента США требовали во время расследования о его бизнесе, передает телеканал «Известия». Трамп выплатил штраф, но всё еще должен представить дополнительные документы. Компанию экс-главы Белого дома подозревают в налоговых махинациях.

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