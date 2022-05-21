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Трамп выплатил $100 тыс. за непредоставленные суду документы

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Американский бизнесмен и 45-й президент Дональд Трамп выплатил $110 тыс. штрафа за то, что не предоставлял суду требуемые документы. Бумаги от экс-президента США требовали во время расследования о его бизнесе, передает телеканал «Известия». Трамп выплатил штраф, но всё еще должен представить дополнительные документы. Компанию экс-главы Белого дома подозревают в налоговых махинациях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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