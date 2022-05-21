Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять условия России
Европейским странам необходимо убедить Украину дать согласие на требования России, чтобы урегулировать геополитический кризис. Это заявление сделал 20 мая бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«Мир должен быть достигнуть как можно скорее. <...>. Я считаю, Европа должна объединить усилия и выдвинуть мировое соглашение для [президента РФ Владимира] Путина и украинцев, а также попытаться убедить украинцев принять условия Путина», — передает его слова агентство Askanews.
Берлускони отметил, что поставки оружия Рима Киеву делают Италию соучастником конфликта. Также он высказал мнение о том, что «афишировать» подобные поставки оружия также неправильно, дополняет «Газета.Ru».
16 мая Берлускони сказал, что переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины не имели успеха из-за отсутствия достойных дипломатов, способных разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, среди мировых лидеров.
13 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон предпочел оказывать Украине военную помощь вместо переговоров с Россией.
10 мая действующий на тот момент официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.
Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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