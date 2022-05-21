Российские военнослужащие доставили в ЛНР гуманитарную помощь

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры раздачи гумпомощи 21 мая предоставило «Известиям» Министерство обороны РФ.

«Тут на пятый день стало спокойнее. <…> ВСУ четыре дня минами посыпали, соседа прибили. Так что сейчас нормально», — рассказал местный житель Евгений Петрович.

В ходе проведения спецоперации военнослужащие привезли наиболее нуждающимся жителям продуктовые наборы и предметы первой необходимости. Помощь, в первую очередь, получили женщины с детьми, ветераны, инвалиды и беженцы.

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В продуктовые наборы вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, а также мясные и рыбные консервы.

20 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал движение гуманитарной колонны, сопровождаемой боевыми вертолетами в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Выполняя полеты на малых высотах, экипажи вертолетов помогают выявлять диверсионно-разведывательные группы, а также одиночные кочующие минометы.

Ранее, 16 мая, представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

В тот же день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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