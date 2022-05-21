Иностранные журналисты посетили Херсонскую область

Полсотни независимых журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран побывали в Херсонской области, чтобы увидеть, как живет освобожденный регион. Об этом 21 мая сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Журналисты уже побывали в Донецке и Мариуполе. Они рассказывают, что то, что говорят на Западе, далеко не всегда соответствует действительности. Чтобы понять, как на самом деле живут мирные жители на освобожденных территориях — лучше приехать и посмотреть всё своими глазами.

«Медиа на Западе пишут, что русские потеряли Херсон. Давайте серьезно — будь то правдой, разве я бы тут стоял в футболке? Я бы стоял в жилете, каске... Не факт, что я бы тут вообще был. Но здесь всё кажется довольно спокойным, мирным» — говорит Алехандро Кёрк.

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Делегация побывала на Каховской ГЭС — это важнейший стратегический объект, основной источник энергоснабжения юга Украины. За все время спецоперации по защите Донбасса станция не переставала работать ни на один день.

Побывав в Херсоне, представители медиа отметили, что жизнь в тут идет своим чередом, нет войск, а жители тренируется на улице и ходят за покупками. В городе работают коммунальные службы, банки, магазины и аптеки.

Херсонским предприятиям удалось сохранить прежний коллектив. Работники рассказали журналистам, как жили и работали до освобождения области от боевиков.

«Я работник культуры и искусства. Все эти 52 года я преподаю по-русски. Вы можете себе представить. Как они меня терпят — я не знаю. Говорят: вам не стыдно? Я говорю: это вам не стыдно? Вы историю с четвертого по седьмой классы вообще читали? Что детям нашим преподают. Что мы находимся на территории Российской Империи, дети не знают. Что такое Новороссия, в слух нельзя назвать», — рассказала жительница поселка Скадовск Татьяна.

Херсон находится относительно недалеко от линии боевых действий, украинские боевики ежедневно выпускают по мирным жителям ракеты. Однако их успешно сбивает российская ПВО.

16 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион возвращается к мирной жизни несмотря на то, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически продолжают наносить удары реактивными снарядами. В области формируют и структурируют новые органы управления.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил о планах Херсонской области войти в состав России. Он отмечал, что регион полностью освобожден от украинских боевиков и живет в мирном режиме.

На данный момент в Херсонской области возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители региона получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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