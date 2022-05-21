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Пентагон опроверг наличие у США планов «уничтожения Черноморского флота»

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Слова советника главы МВД Украины Антона Герашенко о том, что у США есть планы вывода из строя Черноморского флота ВМФ России, не соответствуют действительности. Об этом 20 мая сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — высказался официальный представитель американского оборонного ведомства во время пресс-конференции.

Заявление о том, что Америка планирует уничтожить Черноморский флот, было опубликовано Геращенко в его аккаунте в соцсети Twitter. Там же он рассказал о якобы доставленном на Украину «мощном антикорабельном оружии», что также было опровергнуто американским министерством обороны 19 мая. В Пентагоне заверили, что поставки такого оружия даже не получили утверждения на отправку.

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29 марта Джону Кирби пришлось опровергать недостоверные данные о том, что самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler, которые США перебрасывают в Германию, будут применяться против российских войск на Украине и в Донбассе.

5 мая член палаты представителей США Джейсон Кроу сообщил, что Украина запросила у Штатов противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» президент Украины Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Также она отметила, что Россия жестко ответит на провоцирование Киева к атакам по российским объектам.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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