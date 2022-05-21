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Байден снял Кирби с должности пресс-секретаря Пентагона

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Президент США Джо Байден снял с должности официального представителя Пентагона Джона Кирби и назначил политика координатором Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки по стратегическими коммуникациям. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Джон понимает сложности внешней и оборонной политики США, и он будет умело представлять администрацию по важным вопросам национальной безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Белый дом заявил, что Кирби будет координировать усилия страны по «разъяснению политики США и выступать в качестве высокопоставленного представителя администрации по соответствующим вопросам, «в том числе, при необходимости, на трибуне Белого дома», пишет The New York Times.

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Бывший представитель Пентагона будет работать вместе с новым пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер. Его непосредственным начальником станет Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности.

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