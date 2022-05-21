Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 21 мая

В столице в субботу, 21 мая, ожидается переменная облачность, отсутствие осадков и до 16 градусов тепла. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5…+7 градусов.

В Московской области в дневные часы будет +11…+16, к ночи похолодает до +2…+7.

Реклама

Прогнозируется северо-восточный и восточный ветра, которые будут дуть со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные дни в городе и области ожидается солнечная и прохладная погода. По его словам, относительно прохладная, но сухая погода сохранится в первую половину следующей недели, но уже с четверга начнутся дожди.

Ранее, 19 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, столбики термометров устремятся к отметке в +20 градусов. Он отметил, что весна окончательно вернет утраченные позиции, после чего «начнется постепенная подготовка к климатическому лету». Обычно оно наступает в столице 28 мая.