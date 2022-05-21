В Гидрометцентре предупредили об опасном солнце в ряде регионов РФ

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня прогнозируется в регионах Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Об этом в субботу, 21 мая, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце. Индекс ультрафиолета не связан с температурой. В Черноземных областях, Сибири, например, он будет приличным», — отметила она в беседе с ТАСС.

Кроме того, по словам эксперта, в ближайшие четыре дня высокие и очень высокие отметки индекс солнечной активности будет демонстрировать в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

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Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Значение индекса ультрафиолета более четырех единиц предупреждает, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Ранее, 16 мая, опасное солнце наблюдалось в Краснодарском крае и на Черноморском побережье. Как уточнял научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, эти регионы ощутили высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6-7 единиц.