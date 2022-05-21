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Три человека погибли в результате воздушной атаки в Сирии

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Скорая помощь в Сирии
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Muhmmad Al-Najjar
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Три человека погибли в результате воздушной атаки со стороны Израиля, сообщает в пятницу, 30 мая, сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

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«Около 23 часов израильский противник нанес удар ракетами класса «земля–земля» со стороны оккупированных частей Голанских высот. Атака была направлена на точки южнее Дамаска. Наши средства ПВО отбили большинство ракет», — цитирует агентство информатора.

Он добавил, что в результате обстрела сирийская сторона понесла определенный материальный ущерб.

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Система противовоздушной обороны Сирийское Арабской Республики вечером в пятницу, 20 мая, отразила авиа-атаку над провинцией Дамаск. Несколько ракет военные САР смогли сбить.

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