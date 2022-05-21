Три человека погибли в результате воздушной атаки в Сирии

Три человека погибли в результате воздушной атаки со стороны Израиля, сообщает в пятницу, 30 мая, сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Около 23 часов израильский противник нанес удар ракетами класса «земля–земля» со стороны оккупированных частей Голанских высот. Атака была направлена на точки южнее Дамаска. Наши средства ПВО отбили большинство ракет», — цитирует агентство информатора.

Он добавил, что в результате обстрела сирийская сторона понесла определенный материальный ущерб.

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Система противовоздушной обороны Сирийское Арабской Республики вечером в пятницу, 20 мая, отразила авиа-атаку над провинцией Дамаск. Несколько ракет военные САР смогли сбить.