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«Волына» подтвердил присутствие иностранных наемников в рядах ВСУ

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Сергей Волынский («Волына»)
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский («Волына») сообщил о наличии в рядах украинской армии иностранных наемников, о чем стало известно в субботу, 21 мая.

«В составе подразделений ВСУ есть иностранцы», — отметил командир.

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При этом он не смог ответить на вопрос о присутствии на мариупольском заводе «Азовсталь» высокопоставленных иностранных боевиков, сославшись на то, что ему ничего неизвестно относительно западных кураторов на заблокированном предприятии.

20 мая российское Министерство обороны сообщило полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Так, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Ведомство также распространило кадры выхода с металлургического комбината пленных боевиков.

Тогда же корреспондент «Известий» сообщил о выходе «Волыны» из «Азовстали». Позже в распоряжении «Известий» появились кадры допроса боевика.

В тот же день заместитель главы формирования украинских националистов «Азов» (организация запрещена в РФ) Святослав Паламар («Калина») был вывезен с территории «Азовстали» в специальном бронеавтомобиле российскими военными. Причиной транспортировки боевика в спецтранспорте было вызвано желание местных жителей устроить над ним самосуд за многочисленные зверства.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая напомнил, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая напомнил, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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