Глава МИД Венгрии Сиярто предложил ввести эмбарго на морские поставки нефти из России

В министерстве иностранных дел Венгрии предложили Евросоюзу ввести эмбарго на поставки российской нефти морскими путями вместо наземных, чтобы экономики входящих в Евросоюз стран могли нормально функционировать. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил глава ведомства Петер Сийярто.

«Если Евросоюз <...> желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — сказал Сийярто в эфире Fox News.

Министр считает, что если в вопросе санкций для поставок по трубопроводам будет сделано исключение, то экономики стран Евросоюза «продолжат работать», а Запад всё равно «достигнет своей цели».

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Ранее в этот же день Петер Сийярто заявил, что в случае введения эмбарго на нефть из России Венгрия «физически не сможет» закупать ее из других источников в достаточных объемах. Он также подчеркнул, что экономика страны будет уничтожена без российского газа.

Ранее власти Венгрии поддержали пять пакетов санкций ЕС в отношении РФ, но категорически выступают против шестого пакета из-за того, что в него включили эмбарго на поставки российской нефти. Власти страны полагают, что такой шаг разрушит венгерскую экономику. Петер Сийярто 16 мая заявил, что если ЕС хочет получить поддержку действующих запретов в отношении России от Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций.

Тогда же венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Евросоюз в злоупотреблении властью и навязывании Венгрии чуждой идеологии. Орбан подчеркнул, что страна является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие. Однако, по его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.

18 мая стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Запада был заблокирован. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что настроен оптимистично по поводу перспектив нахождения компромисса. 16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».