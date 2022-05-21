Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять условия России

Европе нужно убедить Украину согласиться с требованиями России, чтобы урегулировать геополитический кризис. Такое заявление сделал 20 мая бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

«Мир должен быть достигнуть как можно скорее. <...>. Я считаю, Европа должна объединить усилия и выдвинуть мировое соглашение для [президента РФ Владимира] Путина и украинцев, а также попытаться убедить украинцев принять условия Путина», — передает его слова агентство Askanews.

Берлускони заметил, что оружейные поставки из Италии на Украину делают Рим соучастником конфликта. «Афиширование» отправки вооружений также ошибочно, дополняет «Газета.Ru».

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16 мая Берлускони объяснил отсутствие переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины отсутствием достойных дипломатов среди мировых лидеров для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

13 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подчеркнула Вашингтон предпочел помогать Украине военными поставками вместо переговоров с Россией.

10 мая действующий на тот момент официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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