Венгрия не сможет закупать достаточно нефти в случае отказа от топлива из РФ

В случае введения эмбарго на нефть из России Венгрия «физически не сможет» закупать ее из других источников в достаточных объемах. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.

Дипломат также предложил ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти морскими путями вместо наземных, чтобы экономики входящих в Евросоюз стран могли нормально функционировать.

По мнению Сийярто, если в вопросе санкций будут сделаны исключения для поставок энергоресурса по трубопроводу, то экономики стран сообщества «продолжат работать», а ЕС всё равно «достигнет своей цели», ведь большая часть топлива транспортируется морем. Он также заявил, что без российского газа экономика Венгрии будет уничтожена.

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«Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере €550 млн», — сказал Сийярто в эфире Fox News.

Ранее власти Венгрии поддержали пять пакетов санкций ЕС в отношении РФ, но категорически выступают против шестого пакета из-за того, что в него включили эмбарго на поставки российской нефти. Власти страны полагают, что такой шаг разрушит венгерскую экономику. Петер Сийярто 16 мая заявил, что если ЕС хочет получить поддержку действующих запретов в отношении России от Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций.

Тогда же венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Евросоюз в злоупотреблении властью и навязывании Венгрии чуждой идеологии. Орбан подчеркнул, что страна является членом Европейского союза и заинтересована в том, чтобы оставаться им и в предстоящее десятилетие. Однако, по его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом растет.

6 мая Орбан сказал, что введение Евросоюзом эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

18 мая стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Запада был заблокирован. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что настроен оптимистично по поводу перспектив нахождения компромисса. 16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».