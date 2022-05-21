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Глава Крыма назвал «блестящей победой» освобождение «Азовстали»

Аксенов заявил, что «Азовсталь» стала бесславным концом для боевиков
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Сдавшиеся бойцы
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Освобождение мариупольского комбината «Азовсталь» от «от засевших в подземных катакомбах нацистов» — это блестящая победа над противником и бесславный их конец, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу, 20 мая.

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«Азовсталь» полностью освобождена от засевших в подземных катакомбах нацистов. Поздравляю наших воинов с блестящей победой над вооруженным до зубов и численно превосходящим противником! Бесславный конец бесславных ублюдков, у которых не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда», — говорится в посте его Telegram-канала.

Аксенов также предложил направить «пленных нацистов» на работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса.

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20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР). В докладе Минобороны сообщалось, что в плен сдалась группа украинских неонацистов в составе 531 человека, всего же с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевика.

Позже Минобороны показало выход боевиков и их досмотр военнослужащими ВС РФ. У большинства в ходе досмотра были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.

Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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