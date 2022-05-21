Джонсон и Эрдоган договорились о совместной работе по поставкам украинского зерна

По итогам телефонных переговоров премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стороны пришли к соглашению о совместной работе над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства.

«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в преодолении кризиса, и они договорились работать вместе, чтобы разблокировать жизненно важные пути поставок украинских запасов зерна и смягчить рост мировых цен на продовольствие», — говорится в документе.

Кроме того, Джонсон призвал турецкого лидера совместно работать с Швецией, Финляндией и партнерами по НАТО, чтобы» разрешить любые обеспокоенности перед саммитом [альянса] в следующем месяце в Мадриде». Глава правительства указал, что Соединенное Королевство готово оказать поддержку в этом направлении.

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Как добавили на Даунинг-стрит, Джонсон, говоря о расширении альянса, заявил собеседнику о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для НАТО».

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

18 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна.

В тот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Вашингтоне сообщил, что заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам пройдет в ближайшие дни. Он напомнил, что контактная группа организована по предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее, 15 мая, в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Как отметил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.